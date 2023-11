milanello report - Tecnica e tattica nel menù di Milanello

Questa mattina rossoneri a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento, il primo con il gruppo al completo in ottica Fiorentina, prossimo avversario del Milan in campionato sabato 25 novembre alle 20.45 a San Siro.

REPORT

Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare prima di uscire sul campo per completare la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema. La sessione è proseguita con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche e sul possesso palla, poi spazio alla parte tattica e infine la consueta partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 24 NOVEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino e alle 13.45 la conferenza stampa di Mister Pioli.