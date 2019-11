MILANELLO REPORT: testa alla Juventus

Dopo il giorno di riposo concesso da Mister Pioli, a seguito del doppio impegno ravvicinato della scorsa settimana, il Milan è tornato ad allenarsi nel pomeriggio di oggi. Squadra in campo a Milanello nel pomeriggio per iniziare la preparazione in vista della prossima partita di campionato che vedrà i rossoneri impegnati a Torino con la Juventus.

Dopo l'attivazione muscolare effettuata in palestra, i rossoneri sono usciti sul campo centrale per proseguire il riscaldamento tra gli ostacoli bassi. A seguire, lavoro tecnico tra le sagome alte e un percorso a tutto campo con diverse stazioni.

A concludere la sessione odierna, due squadre schierate su campo ridotto per gli esercizi specifici sul possesso palla, prima della una serie di partitelle che hanno chiuso la giornata.

Il programma di domani, mercoledì 6 novembre, prevede doppia sessione di allenamento; appuntamento a Milanello alle 10.00.