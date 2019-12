MILANELLO REPORT: ultimi dettagli prima del Bologna

Questa mattina a Milanello, alla presenza di Paolo Maldini e Frederic Massara, penultimo allenamento in preparazione della prossima gara di campionato che vedrà il Milan impegnato a Bologna.

Sessione di video analisi prima di iniziare l'allenamento; squadra pronta in palestra alle 11 per l'attivazione muscolare unitamente a un po' di lavoro sulla forza.

Il riscaldamento è proseguito sul centrale di Milanello, nella porzione di campo alle spalle delle porte, dove il gruppo si è cimentato in una serie di torelli. A seguire Mister Pioli ha diretto la parte tattica dell'allenamento odierno. Prove sui calci piazzati e tiri in porta per terminare il lavoro.

Il programma di domani, sabato 7 dicembre, prevede l'allenamento di rifinitura al mattino, mentre alle ore 13.45 Mister Pioli parlerà in conferenza stampa. Partenza per Bologna in programma alle 17.