MILANELLO REPORT - Ultimi dettagli tattici prima della Lazio

Penultimo allenamento, questa mattina a Milanello, in preparazione del prossimo incontro di campionato Milan – Lazio in programma domenica 12 settembre a San Siro alle ore 18. Presenti a Milanello per seguire l’allenamento Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Dopo l’attivazione muscolare svolta in palestra squadra subito in campo per proseguire nella fase di riscaldamento con alcuni torelli e una serie di esercitazioni tecniche; al termine spazio alla parte tattica della seduta.

Come di consueto la squadra ha disputato una partitella su campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi.

SABATO 11 SETTEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino; alle ore 13.45 è prevista la conferenza stampa di Mister Pioli.