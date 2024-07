milanello report : ultimo allenamento prima degli USA

vedi letture

Ultimo allenamento - prima della partenza per gli Stati Uniti - a Milanello, dove la squadra si è ritrovata per colazione per poi scendere negli spogliatoi.

REPORT

Inizio in palestra per l'attivazione muscolare, prima di uscire sul campo per terminare il riscaldamento con alcuni esercizi tecnici con il pallone. L'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tattiche che hanno preceduto la consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

Domani la squadra partirà per gli USA, dove parteciperà al Soccer Champions Tour 2024. Cinque le squadre che faranno parte del torneo: oltre al Milan ci saranno infatti Real Madrid, Manchester City, Barcellona e Chelsea.