milanello report - Ultimo allenamento prima della Champions League

Squadra a Milanello questa mattina per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'ultimo allenamento in ottica Liverpool, primo avversario dei rossoneri in Champions League nella gara in programma domani, martedì 17 settembre, alle ore 21.00 a San Siro.

REPORT

Squadra subito in campo, per iniziare con l'attivazione muscolare eseguita con l'ausilio degli ostacoli e dei coni seguiti da alcuni torelli a tema. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni sul possesso che hanno preceduto la parte tattica prevista per oggi. La sessione si è conclusa con la consueta partitella su campo ridotto.