MILANELLO REPORT - Videoanalisi, tattica e palle inattive in vista dell'Udinese

Questa mattina si è svolto il penultimo allenamento in preparazione della prima giornata di campionato che vedrà il Milan, sabato 25 agosto alle 18.00 alla Dacia Arena, affrontare l'Udinese. Presenti a Milanello il Presidente Paolo Scaroni, l'Amministratore Delegato Ivan Gazidis, il Direttore dell'Area Tecnica Paolo Maldini e il Direttore Sportivo Frederic Massara, i quali hanno fatto visita alla squadra e a fine seduta si sono intrattenuti con Mister Giampaolo, lo staff e i giocatori per un saluto e un in bocca al lupo in vista dell'inizio della stagione.

IL REPORT

Dopo aver seguito una sessione di video-analisi, alle 11.00 i rossoneri si sono spostati sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi per cominciare il lavoro con la consueta attivazione muscolare tra gli ostacoli bassi e le sagome. Poi spazio a una serie di torelli prima della fase tattica. Infine il gruppo ha effettuato degli esercizi sulle palle inattive.

SABATO 24 AGOSTO

Per sabato 24 agosto sono previste alle 10.30 la rifinitura, alle 12.45 la conferenza stampa di Mister Giampaolo (in diretta sull'App e su Facebook) e alle 15.00 la partenza per Udine da Milano Malpensa.