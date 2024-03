Milanello, Theo e Maignan premiati da Furlani per le 200 e le 100 presenze in rossonero. Presente anche Ibra

Come riferisce il sito ufficiale del Milan, oggi la squadra milanista ha ripreso gli allenamenti a Milanello dopo i due giorni di riposo concessi da Stefano Pioli e prima dell'inizio della seduta, Mike Maignan e Theo Hernández sono stati premiati dall'Amministratore Delegato Giorgio Furlani per il raggiungimento, rispettivamente, delle 100 e 200 presenze in rossonero. Un traguardo importante festeggiato dagli abbracci e dagli applausi di squadra e staff alla presenza di Zlatan Ibrahimović.

Sia il portiere che il terzino francese hanno raggiunto il rispettivo traguardo nel match di campionato contro l'Atalanta che si è giocato lo scorso 25 febbraio a San Siro e che si è concluso con il risultato di 1-1.