MN - Buone notizie da Milanello: Bennacer in gruppo! Il piano per Frosinone

I tifosi del Milan aspettavano nuove buone da Milanello e queste sono arrivate. Nell'allenamento che la squadra rossonera ha svolto questa mattina al centro sportivo di Carnago, anche Ismael Bennacer si è allenato in gruppo con la squadra. Negli ultimi tre giorni il centrocampista algerino, che era tornato dalla Coppa d'Africa con un problema muscolare la settimana scorsa, aveva sempre lavorato a parte.

Il recupero di Bennacer è una fantastica notizia per Stefano Pioli: il centrocampista numero 4, infatti, sarà convocabile per la trasferta di Frosinone che il Milan giocherà sabato alle 18, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Un grande recupero a centrocampo per il Diavolo.

di Antonio Vitiello