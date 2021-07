MN - Esclusione Hauge: i motivi dietro la sua assenza a Nizza

L’esclusione di Jens-Petter Hauge dalla lista dei convocati di Stefano Pioli per l’amichevole di questa sera contro il Nizza ha molteplici motivi. Stando a quanto appreso e approfondito da MilanNews.it, l’esterno offensivo norvegese ha svolto dei carichi di lavoro importanti e particolari nel corso degli ultimi allenamenti a Milanello. È stato lui a chiedere all’allenatore di non essere convocato per proseguire il lavoro e, in accordo con lo staff tecnico, non è partito alla volta di Nizza. Scelta tecnica.

Poi, come noto, ci sono anche delle discussioni in corso tra Milan e Eintracht Francoforte per la sua cessione al club tedesco (richiesta da 12 milioni garantiti da parte dei rossoneri), ma in questa occasione si tratta di una non convocazione di tipo prettamente tecnico. Anche se il mercato incombe.