MN - Foto e video da Milanello, grande sostegno dei tifosi alla squadra prima di Milan-Cagliari

Ancora una grande dimostrazione di affetto del popolo rossonero nei confronti della squadra: questa mattina un nutrito gruppo di supporter del Milan, circa 7-800, si è ritrovato a Milanello per caricare la squadra in vista della partita di domani sera contro il Cagliari, match che sancirà il ritorno del popolo milanista a San Siro dopo quasi un anno.

Come documentato con foto e video (in calce alle news) dai nostri inviati al centro sportivo di Carnago il supporto della tifoseria è stato come sempre caldissimo e convincente, con la squadra che si è allenata sul campo esterno e ha salutato con piacere e affetto i tifosi che li incitavano. Tra i più acclamati anche Ibrahimovic e Kessie, per loro lavoro personalizzato, con i tifosi hanno chiaramente chiesto a Franck di rinnovare il contratto. Il Presidente ha risposto con saluti e sorrisi. Una mattinata di lavoro con un clima disteso e sereno, presente anche la dirigenza ad assistere alla sessione.

Da segnalare infine due striscioni molto duri sull'ex Donnarumma, con la Curva Sud Milano che evidentemente non ha apprezzato le modalità di addio e le dichiarazioni del portiere classe '99 ora in forza al PSG.