MN - Krunic ancora indisponibile: oggi ha lavorato a parte

Rade Krunic sembra oramai ai margini della rosa rossonera. Il centrocampista bosniaco non gioca dal 28 novembre contro il Borussia Dortmund ed è cercato con forza dal Fenerbahce fin da quest'estate. Il Milan ora è anche disposto a farlo partire ma finchè il club turco non presenta un'offerta adeguata non si può imbastire nulla (LEGGI QUI).

Intanto Krunic oggi ha lavorato a parte. Nella gara con il Sassuolo, il bosniaco non era entrato in campo lamentando un dolore alla schiena. Lo stesso problema lo ha tenuto fuori dall'impegno in Coppa Italia contro il Cagliari, assistendo dalla tribuna alla sfida.

di Pietro Mazzara