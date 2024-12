MN - Milan, lombosciatalgia per Okafor: out contro la Stella Rossa

Tra le novità della rifinitura odierna a Milanello in vista della sfida di domani contro la Stella Rossa a San Siro, c'è l'assenza di Noah Okafor che non si sta allenando insieme al resto dei compagni: l'attaccante svizzero è alle prese con la lombosciatalgia e per questo non sarà a disposizione di Paulo Fonseca per la gara di Champions League contro la formazione serba.

DOVE VEDERE MILAN-STELLA ROSSA

Data: mercoledì 11 dicembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Sky Sport, NOW Tv

Web: MilanNews.it

di Antonio Vitiello