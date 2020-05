MN - Milan, tra domani e martedì test medici per giocatori e staff. Successivamente gli allenamenti

Il Milan prima di riprendere gli allenamenti a Milanello in modo individuale dovrà prima completare lo screening previsto dal protocollo medico sportivo, che in queste ore è in fase di approvazione. Tra domani e martedì dovrebbero iniziare i test per giocatori e staff, entro giovedì-venerdì se tutto andrà bene potrebbero cominciare gli allenamenti. Per i giocatori sarà prevalentemente una riatletizzazione per riprendere l’uso della muscolatura grazie ad esercizi aerobici.

di Antonio Vitiello