MN - Milanello, allenamento in gruppo per Giroud: il francese proverà a recuperare per lo Spezia

Arrivano ottime notizie da Milanello dove la squadra si è allenata questa mattina all'indomani della vittoria casalinga contro il Venezia per 2-0: secondo quanto appreso da Milannews.it, Olivier Giroud ha infatti lavorato in gruppo. Il centravanti francese, che ha saltato le ultime due gare di campionato contro Juventus e Venezia, proverà a recuperare per il match di sabato pomeriggio in casa dello Spezia.