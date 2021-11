MN - Milanello, allenamento in palestra per Messias. Lavoro personalizzato per Florenzi

Prosegue il lavoro di recupero di Junior Messias, che è fermo da ormai tre settimane a causa di una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra: il giocatore brasiliano, ultimo acquisto del mercato estivo rossonero, si è allenato oggi nella palestra di Milanello.

Niente allenamento in gruppo nemmeno per Alessandro Florenzi, che sta recuperando dopo l'operazione in artroscopia dello scorso 1° ottobre per risolvere una lesione parziale del menisco mediale del ginocchio sinistro: il terzino italiano ha svolto un lavoro personalizzato nel Centro sportivo di Carnago.