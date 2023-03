MN - Milanello, allenamento personalizzato per Ibrahimovic, Messias e Kalulu

Fonte: Antonio Vitiello

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello in vista del match di domenica sera in casa del Napoli: tutti in gruppo tranne Zlatan Ibrahimovic, Junior Messias e Pierre Kalulu, che hanno svolto un lavoro personalizzato. Tra i tre l'unico che ha qualche piccola chance di recuperare per la trasferta in Campania è lo svedese.