MN - Milanello, anche oggi allenamento personalizzato per Rebic

Ante Rebic salterà anche il match di domani del Milan contro il Porto: l'attaccante croato non ha infatti ancora recuperato dal problema alla caviglia rimediato contro il Verona e anche oggi ha svolto un lavoro personalizzato a Milanello. Nei prossimi giorni, si capirà se il numero 12 rossonero potrà essere almeno convocato per il derby di domenica sera o se il suo rientro slitterà dopo la sosta per le nazionali.