MN - Milanello, defaticante per chi ha giocato ieri. Per gli altri amichevole contro l'SSD Audace: vittoria per 9-0, tripletta di Lazetic

Dopo la sconfitta di ieri nel derby di Coppa Italia, il Milan è tornato subito al lavoro a Milanello: chi ha giocato ieri tutta la partita ha svolto una seduta di allenamento defaticante, mentre gli altri hanno giocato una partitella amichevole contro la squadra dilettantistica dell'SSD Audace di Verona. La sfida è terminata 9-0 per il Diavolo con una tripletta di Lazetic, doppietta di Messias e gol di Romagnoli, Robotti, Saelemaekers e Ballo-Touré. Alessio Romagnoli ha giocato tutta la partita, mentre Ante Rebic ha lavorato a parte. Per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic, lo svedese ha proseguito le sue terapie per risolvere il sovraccarico al ginocchio.