Domani alle 14, Daniele Bonera parlerà in conferenza stampa a Milanello alla vigilia del match di domenica sera in casa del Napoli. L'ex difensore e attuale collaboratore tecnico rossonero siederà in panchina al San Paolo per sostituire Stefano Pioli e il suo vice Giacomo Murelli, entrambi assenti in quanto positivi al Covid-19.