MN - Milanello, lavoro a parte per Fikayo Tomori

Fikayo Tomori, alle prese con un problema all'anca che non gli ha permesso di scendere in campo contro la Fiorentina, non si sta allenando in gruppo, ma sta lavorando a parte a Milanello. Diminuiscono sempre di più le chance di vedere il difensore inglese nella lista dei convocati di Pioli per il match di mercoledì contro l'Atletico Madrid.