Dopo la vittoria ai rigori di ieri contro il Torino, che ha permesso al Milan di strappare il pass per i quarti di Coppa Italia, Stefano Pioli ha concesso una giornata di riposo alla squadra: i giocatori rossoneri torneranno ad allenarsi nella giornata di domani per iniziare a preparare il match di campionato di lunedì in casa del Cagliari.