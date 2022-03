MN - Milanello, oggi in visita Clarence Seedorf e Miroslav Klose

Fonte: Pietro Mazzara

Secondo quanto appreso da Milannews.it, oggi sono presenti a Milanello anche due grandi ex calciatori, vale a dire Clarence Seedorf, che ha vinto tutto in maglia rossonera, e Miroslav Klose, ex attaccante di Bayern Monaco e Lazio: l'olandese è in vista personale, mentre il tedesco, che sta studiando per diventare allenatore, vedrà da vicino gli allenamenti del suo ex tecnico Stefano Pioli (hanno lavorato insieme nel club biancoceleste).