MN - Milanello, oggi lavoro personalizzato per Ibra, Tomori e Bennacer. Maignan tra palestra e piastra dei portieri

Fonte: Pietro Mazzara

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello in vista del match di venerdì contro il Torino: secondo quanto appreso da Milannews.it, come da programma, Zlatan Ibrahimovic, Fikayo Tomori e Ismael Bennacer hanno svolto un allenamento personalizzato. Per Maignan invece lavoro alternato tra palestra e piastra dove si allenano i portieri a Milanello.