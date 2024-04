MN - Milanello, oggi pomeriggio la ripresa degli allenamenti

Dopo la vittoria molto importante di sabato sul campo della Fiorentina e i due giorni di riposo concessi da Stefano Pioli, oggi pomeriggio il Milan riprenderà gli allenamenti a Milanello per iniziare a preparare il prossimo impegno in campionato contro il Lecce, in programma sabato alle 15 a San Siro.

In vista di questa sfida, nella quale Pioli avrà di nuovo a disposizione Theo Hernandez che ha scontato la squalifica, sono da valutare le condizioni di Simon Kjaer, che ha saltato la trasferta di Firenze dopo il piccolo problema fisico rimediato in nazionale. Vedremo se tornerà in gruppo già oggi o se andrà avanti con il suo lavoro personalizzato.

Di Antonio Vitiello