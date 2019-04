MN - Milanello, Romagnoli e Paquetà regolarmente in gruppo nell'allenamento odierno

Dall'allenamento svolto questa mattina a Milanello provengono buone notizie per il Milan. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, infatti, Alessio Romagnoli e Lucas Paquetà hanno svolto la seduta regolarmente in gruppo. Risolta definitivamente, dunque, la contusione alla coscia per il capitano rossonero, mentre è sempre più probabile che il brasiliano venga convocato già per la partita con il Parma.