MN - Milanello, Saelemaekers e Calabria si sono allenati in gruppo: puntano al rientro contro il Verona

Il Milan è tornato al lavoro oggi a Milanello in vista del match di domenica contro il Verona: secondo quanto appreso da Milannews.it, Davide Calabria e Alexis Saelemaekers, che ieri non hanno giocato contro il Lille in Europa League, hanno svolto l'allenamento in gruppo e quindi puntano entrambi a tornare a disposizione di Pioli per la sfida casalinga contro i gialloblu di Juric.