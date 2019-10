MN - Milanello, verso la Spal: ballottaggio Kessie-Krunic in mezzo

Nell'allenamento di rifinitura che si è svolto su uno dei campi laterali di Milanello, Stefano Pioli ha effettuato le prove tattiche per quel che concerne la formazione da mandare in campo domani sera, alle 21.00, contro la Spal. C'è un ballottaggio tra Franck Kessie e Rade Krunic, con il primo in vantaggio sul secondo. In cabina di regia dovrebbe essere riproposto Bennacer (favorito su Biglia) mentre in difesa si va verso la conferma delle voci della settimaa, ovvero Leo Duarte come terzino bloccato nella linea a quattro di difesa.