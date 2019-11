MN - Terapie a Milanello per Musacchio e Castillejo. Domani la ripresa degli allenamenti

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, stamattina a Milanello Musacchio e Castillejo si sono sottoposti ad una sessione di terapie per recuperare dagli infortuni. Lo spagnolo in settimana effettuerà un controllo dopo la lesione al bicipite femorale. Domani ripresa degli allenamenti per tutti tranne che per i 12 giocatori convocati con le rispettive nazionali.