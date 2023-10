MN - Verso B.Dortmund-Milan, iniziata la rifinitura a Milanello: ecco gli assenti

E' in corso su uno dei campi di Milanello l'allenamento di rifinitura della squadra rossonera di Stefano Pioli in vista del match di Champions League in programma domani sera sul campo del Borussia Dortmund. Questi i giocatori che non stanno partecipando alla seduta e quindi assenti domani: non si stanno infatti allenando gli infortunati Bennacer, Caldara, Kalulu, Krunic e Loftus-Cheek. Domani non ci saranno nemmeno Pellegrino e Romero che non sono stati inseriti in lista UEFA.