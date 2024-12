MN - Verso Milan-Roma: domani pomeriggio a Milanello la conferenza stampa di Fonseca

vedi letture

Dopo la vittoria di misura in casa del Verona grazie ad un gol di Reijnders, il Milan è ora atteso domenica sera dall'impegno casalingo contro la Roma a San Siro. In vista di questa sfida, domani pomeriggio Paulo Fonseca interverrà in conferenza stampa a Milanello: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 14.15.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: domenica 29 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

Tv: Dazn

Web: MilanNews.it