MN - Zeroli si allena con la prima squadra. Può essere un'opzione per Parma

Kevin Zeroli si è allenato oggi con la Prima squadra, secondo quanto appreso da MilanNews.it. Il centrocampista, capitano della Primavera la passata stagione, è ritenuto un pilastro del Milan Futuro tanto che è stato in campo nelle due partite contro Lecco e Novara. 19 anni, Zeroli è stato aggregato in prima squadra anche nella tournée americana dopo l'Europeo Under 19 disputato con la nazionale italiana. Non è da escludere pertanto che il giocatore possa essere convocato da Paulo Fonseca per sabato.