Sky - Anche Zlatan Ibrahimovic presente all'allenamento di oggi a Milanello

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello, dopo il ritrovo tutti insieme per colazione. I rossoneri preparano l'ultima trasferta della stagione che sarà sabato sera all'Olimpico Grande Torino contro il Torino, appunto, alle ore 20.45. E se per il Diavolo saranno 90 minuti ininfluenti per la classifica, per i granata potrebbero essere le ultime cartucce da sparare per sognare nell'Europa. In tutto questo Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport 24, in collegamento da Milanello ha riportato la presenza di Zlatan Ibrahimovic all'allenamento di questa mattina accanto alla squadra.

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: sabato 18 maggio 2024

Ore: 20.45

Stadio: Stadio Olimpico Grande Torino, Torino

TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it