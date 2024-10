Sky - Il Milan "torna" al passato: da martedì il ritiro pre-partita sarà di nuovo a Milanello

Secondo quanto riferisce Sky, c'è una curiosità importante che riguarda il Milan: domani mattina, giorno della sfida contro l'Udinese a San Siro, sarà l'ultima volta che la squadra rossonera si ritroverà in ritiro all'hotel Melià di Milano. Dalla sfida casalinga successiva contro il Bruges in Champions League, la formazione milanista tornerà come in passato a vivere le ore che precedono le partite nel Centro Sportivo di Milanello. Questa scelta è stata sposata da tutto il gruppo di Fonseca.

Si riporta di seguito il programma della ottava giornata di Serie A:

19/10/2024 Sabato 15.00 COMO-PARMA DAZN

19/10/2024 Sabato 15.00 GENOA-BOLOGNA DAZN

19/10/2024 Sabato 18.00 MILAN-UDINESE DAZN

19/10/2024 Sabato 20.45 JUVENTUS-LAZIO DAZN/SKY

20/10/2024 Domenica 12.30 EMPOLI-NAPOLI DAZN

20/10/2024 Domenica 15.00 LECCE-FIORENTINA DAZN

20/10/2024 Domenica 15.00 VENEZIA-ATALANTA DAZN

20/10/2024 Domenica 18.00 CAGLIARI-TORINO DAZN/SKY

20/10/2024 Domenica 20.45 ROMA-INTER DAZN

21/10/2024 Lunedì 20.45 HELLAS VERONA-MONZA DAZN/SKY