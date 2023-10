Sky - Milan, Ismael Bennacer atteso lunedì a Milanello

vedi letture

Secondo quanto riferisce Sky, Ismael Bennacer è atteso nella giornata di lunedì 16 ottobre a Milanello dove proseguirà il suo percorso di recupero dal grave infortunio al ginocchio rimediato lo scorso 10 maggio nell'euroderby di andata di Champions League. Il 16 maggio, il centrocampista algerino, che negli ultimi mesi ha lavorato con un fisioterapista lontano dall'Italia, è stato operato per riparare una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Per il rientro in campo, servirà invece ancora un po' di tempo (inizio 2024).