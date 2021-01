Sky - Milan, la probabile formazione rossonera per il derby: Dalot e Meite titolari, in avanti gioca Leao a sinistra

Secondo quanto riferisce Sky, domani nel derby di Coppa Italia contro l'Inter, Stefano Pioli darà un turno di riposo a Davide Calabria: al suo posto come terzino destro ci sarà Dalot. Anche Sandro Tonali partirà dalla panchina, quindi in mezzo a campo spazio dal primo minuto a Meite al fianco di Kessie. In avanti, alle spalle di Ibrahimovic, giocheranno Saelemaekers, Diaz e Leao. Questa quindi il probabile undici rossonero: (4-2-1-3) Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo; Meite, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.