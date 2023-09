Sky - Milan, piccola lesione al retto femorale della coscia sinistra per Kalulu. Giroud in gruppo anche oggi

Secondo quanto riferisce Sky, anche oggi Olivier Giroud si è allenato in gruppo e quindi sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per il derby di domani. Non ci sarà invece Pierre Kalulu che si è sottoposto ad una risonanza magnetica da cui è emersa una piccola lesione al muscolo retto femorale della coscia sinistra. Il difensore francese verrà rivalutato tra una decina di giorni.