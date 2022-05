Sky - Milanello, oggi tutti in gruppo in vista del Verona

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello in vista del match di domenica sera contro il Verona. Come riporta Sky, dopo ieri, anche oggi Alessandro Florenzi si è allenato insieme ai compagni di squadre. Lavoro in gruppo anche per Zlatan Ibrahimovic e per Fikayo Tomori. Sul difensore inglese si era sparsa un po' di preoccupazione visto che ieri si era allenato a parte, ma non c'è nessun problema per l'ex Chelsea che sta bene e che domenica al Bentegodi sarà titolare al centro della difesa rossonera. Tutti in gruppo quindi a Milanello, a parte ovviamente Simon Kjaer.