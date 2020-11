Sky - Rebic verso la titolarità con il Napoli, solo terapie per Leao

Secondo quanto riferito da Sky Sport, oggi Stefano Pioli ha voluto vedere una partitella di allenamento con l'undici titolare. Non ci sono sorprese rispetto alla formazione che ci si aspetta che scenderà in campo contro il Napoli. Rebic si è allenato bene in queste ultime settimane e anche oggi pomeriggio. Leao, invece, ha svolto terapie e, ovviamente, non sarà a disposizione per la sfida del San Paolo.