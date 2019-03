Sky - Verso Chievo-Milan, tre possibili cambi per Gattuso: Laxalt, Biglia e Borini titolari

Secondo quanto riferisce Sky, in vista del match di sabato in casa del Milan, Rino Gattuso starebbe pensando a tre cambi nella formazione iniziale: Laxalt prenderà il posto a sinistra dello squalificato Rodriguez, in mezzo al campo spazio invece a Biglia (panchina per Bakayoko), mentre in avanti Borini dovrebbe trovare anche lui una maglia da titolare in sostituzione di Calhanoglu.