Sky - Verso il derby, dubbio Paquetà-Rebic: ecco le due soluzioni possibili

Secondo quanto riferito da Sky Sport, oggi Marco Giampaolo ha mischiato le carte nel corso della rifinitura, non facendo capire ai giocatori come giocherà il Milan, dato che ha lavorato con due gruppi separati. L'unico dubbio, però, sembra essere quello relativo a Paquetà. Se giocherà il brasiliano, sarà un 4-3-1-2, con Suso affiancato a Piatek. Viceversa, se non dovesse giocare il verdeoro, si andrà verso il 4-3-3 con Rebic e lo spagnolo larghi. Il dubbio resterà fino a domani mattina, quando ci sarà l'allenamento sulle palle inattive.