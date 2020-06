SportMediaset - Milan, cresce l'ottimismo per il recupero di Kjaer per il match contro la Roma

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, nell'allenamento di oggi pomeriggio a Milanello Simon Kjaer testerà il ginocchio infortunato contro il Lecce in vista della sfida di domenica contro la Roma. Il danese sta smaltendo la distorsione e ora dopo ora cresce l'ottimismo per il recupero del difensore per il match contro i giallorossi a San Siro.