Tra oggi e domani Morata in gruppo: ma col Venezia andrà in panchina

vedi letture

Il Milan è pronto a riabbracciare Alvaro Morata. I tifosi rossoneri hanno potuto godere del centravanti spagnolo solamente nella mezz'oretta contro il Torino, partita in cui con un gol contribuì a rimontare le due reti di svantaggio. Da lì in poi l'infortunio che lo ha tenuto in infermeria nelle successive due trasferte a Parma e Roma contro la Lazio. L'attaccante ha saltato anche la sosta con le Nazionali in cui avrebbe dovuto guidare per almeno una partita (nell'altra era squalificato) la squadra Campione d'Europa.

Morata è rimasto a lavorare a Milanello e piano piano si sta rimettendo in sesto. Ieri, come riportato anche da MilanNews.it, lo spagnolo ha svolto ancora lavoro individuale alla ripresa degi allenamenti. Tra oggi e domani, però, come scrive questa mattina Tuttosport, l'attaccante dovrebbe tornare a lavorare in gruppo. Sarà dunque a disposizione di Fonseca per la gara contro il Venezia di sabato alle 20.45: difficilmente, però, Alvaro partirà titolare, tra Liverpool e derby non si può rischiare di perderlo nuovamente e per questo dall'inizio comincerà Tammy Abraham.