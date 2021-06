Tuttosport - Milan, il raduno in programma tra l'8 e il 9 luglio

Il classico raduno estivo del Milan, che segna di fatto il via alla nuova stagione, è in programma tra l'8 e il 9 luglio: in quei due giorni sono attesi nel Centro sportivo rossoneri i giocatori reduci da infortuni, come per esempio Ibrahimovic e Calabria, oltre a coloro che non parteciperanno all'Europeo che inizierà tra due giorni. Per i nazionali ci saranno ovviamente dei giorni in più di vacanza. Lo riporta l'edizione odierna di Tuttosport.