Le ultime di formazione in casa Milan parlano di un cambio solo nella linea mediana rispetto alla gara vinta a Parma. Rade Krunic, infatti, è favorito per strappare una maglia da titolare ai danni di Kessie. In mezzo al campo saranno confermati sia Bennacer che Bonaventura, con Paquetà che dovrebbe accomodarsi in panchina.