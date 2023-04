Verso Bologna-Milan, il programma di domani: allenamento al mattino, nel pomeriggio la partenza della squadra. Niente conferenza di Pioli

MilanNews.it

Nemmeno il tempo di godersi il successo in Champions League contro il Napoli che domani è già giorno di vigilia per il Milan che sabato alle 15 sarà impegnato sul campo del Bologna. Questo il programma di domani a Milanello: al mattino ci sarà l'allenamento di rifinitura, mentre nel pomeriggio la squadra rossonera raggiungerà in treno il capoluogo emiliano. A differenza di quello che accade solitamente, Stefano Pioli non parlerà domani in conferenza stampa.