Verso lo ZTE, il programma di allenamento a Milanello

Nella giornata di sabato 23 luglio, in programma alle ore 18:00, il Milan sarà in Ungheria per affrontare lo ZTE in un match amichevole. La sfida, che si giocherà nella ZTE Arena, verrà trasmessa in chiaro da Sportitalia.

Di seguito il programma di allenamento a Milanello dei rossori di questa settiamana:

Martedì 19, doppio allenamento;

Mercoledì 20, doppio allenamento;

Giovedì 21, allenamento al mattino;

Venerdì 22, allenamento al mattino;

Sabato 23, al mattino partenza per l'Ungheria.