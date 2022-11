VIDEO MN - Rifinitura sotto la pioggia verso il Salisburgo: Leao scherza con Tonali

Fonte: dai nostri inviati a Milanello, Gioia e Vitiello

Clima tutto sommato disteso a Milanello dove il Milan è sceso in questi minuti sul campo per la rifinitura alla vigilia della decisiva partita di Champions League contro il Salisburgo. I rossoneri sono stati accolti da una leggera pioggia ma la squadra sembra serena come dimostra l'atteggiamento scherzoso di Leao e Tonali. Il video dei nostri inviati a Milanello Gioia e Vitiello.