VIDEO MN - Verso Dinamo Zagabria-Milan: in corso la rifinitura dei rossoneri a Milanello

Fonte: dai nostri inviati Antonello Gioia e Manuel Del Vecchio

Come testimonia il video degli inviati di Milannews.it a Milanello, è in corso l'allenamento di rifinitura del Milan in vista del match di Champions League di domani sera in casa della Dinamo Zagabria. La seduta della squadra rossoneri è iniziata con una fase di riscaldamento, a seguire un po' di torello.