Domani, giorno di vigilia di Milan-Lazio, match in programma valido per i quarti di Coppa Italia in programma mercoledì alle 21 a San Siro, la squadra rossonera svolgerà l'allenamento di rifinitura al pomeriggio nel Centro sportivo di Milanello. A riferirlo è il sito ufficiale del club di via Aldo Rossi.